I profumi dei ricordi d’infanzia nei pupazzi di Darya Ershad

(Di venerdì 13 ottobre 2023) «L’essenziale è invisibile agli occhi», ripeté il piccolo principe, per ricordarselo. La creatività è la capacità di mescolare l’influenza di ciò che ci circonda, dell’ambiente, delle persone, dei comportamenti. È come guardarsi allo specchio per un momento e cogliere l’emozione di quell’istante stesso. Essere creativi significa essere connessi con i materiali e con le persone che osservano le tue opere. Fondamentale è l’interazione con il loro stato d’animo e con la loro percezione. Essere creativi significa anche ascoltare, interagire, avere un atteggiamento empatico verso il mondo. La sensibilità è uno degli elementi chiave.nasce a Shiraz (Iran) nel 1983 e si laurea in pittura presso l’università Art&Architecture di Tehran. Nel 2008 decide di partire per l’Italia per specializzarsi in Fashion Design presso l’Accademia di Belle Arti ...