I padroni delle terre rare

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Cambiano alleanze e pesi sullo scacchiere globale: oltre a Stati Uniti e Cina, si fanno largo nuovi Paesi-frontiera che estraggono minerali meno diffusi e meno noti. Una geografiamaterie del futuro analizzata in un report inedito. Panorama l’ha letto in esclusiva. Anche la remota Mongolia è entrata nel «Grande gioco»: il 26 giugno scorso il governo americano ha firmato un memorandum d’intesa con il Paese asiatico «per far avanzare congiuntamente catene di approvvigionamento minerarie critiche sicure e resilienti nella regione indo-pacifica». Pochi giorni dopo, il 15 luglio, il Giappone ha avviato una collaborazione con l’Arabia Saudita per realizzare investimenti congiunti nella ricerca e nello sfruttamento di giacimenti di. Nel frattempo Tokyo ha ...