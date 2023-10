I nuovi modelli organizzativi e la centralità delle persone Parla Conte Inps

Leggi su formiche

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Sul fronte del cambio dei, siamo a un bivio. Il Novecento, con la sua eredità di taylorismo legato ai meccanismi della catena di montaggio, è ormai un capitolo da considerarsi concluso. D’altra parte si profila il modello “Matrix” in cui le macchine controllano e sfruttano l’umanità in un mondo virtualizzato. Ma, qual è la direzione che si sta prendendo? E, soprattutto, qual è il modello più efficace? Per tentare di rispondere a queste domande abbiamo interpellato Giuseppe, direttore centrale risorse umane di. Fine del Novecento e paradigmi: quali paradigmie di leadership sono stati predominanti fino al XX secolo? Fino al XX secolo, i paradigmidominanti erano ampiamente influenzati dal ...