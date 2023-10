I messaggi di sostegno della sorella di Valda | lei e la nonna aiutarono il killer di Maimone

(Di venerdì 13 ottobre 2023) “Brindate ora perché quando arriverà il nostro momento, ci bagneremo di champagne. Vi aspetto fino alla morte”. Così scriveva in un post pubblicato sui social Giusydell’assassino reo confesso di Francesco Pio, arrestata ieri mattina in un’operazione condotta dalla Squadra Mobile e che la vede, insieme ad altri 6 soggetti, tra i L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Giovani e proteste. Giovani ea cause opinabili come il terrorismo islamista. Ne parla Vittorio Feltri nel suo editoriale ... nutriti daimessi in circolazione sui social dal ...

Trieste in piazza per Israele, solidarietà e messaggi delle istituzioni: «Siamo con voi» Il Piccolo

Michele Emiliano al Festival della Salute: “Dalla Puglia un ... Regione Puglia

Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha promesso il sostegno americano a Israele mentre i suoi militari stanno martellando la Striscia di Gaza e preparano un’invasione di terra. Ma il sos ...Il segretario di stato americano è in Israele per incontrare il premier, domani la visita al presidente palestinese. Sale il numero delle vittime mentre l'esercito si prepara all'offensiva via terra a ...