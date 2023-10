I genitori di Heidi Baci si scagliano contro il GF | “Siamo devastati | la sta praticamente obbligando”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Idisi sarebbero schieratiil Grande Fratello 2023 per le ultime dinamiche create nella Casa di Cinecittà. Pare che la famiglia della bionda concorrente siano furiosi per la relazione con Massimiliano Varrese. Isi sarebbero allarmati per la situazione e, stando alla nuova segnalazione, avrebbero anche cercato di chiedere un contatto con la figlia agli autori, ma senza risultati. Ed è per questo motivo che ora si starebbero ribellando. A parlare è una chat, che nelle scorse ore è spuntata su X (Twitter). La gieffina sembra pronta a lasciarsi andare con Varrese, tanto che non ha trattenuto le lacrime. Questa sua reazione ha generato polemiche sul web. Ed è stato a questo punto che è spuntata fuori questa chat, che sarebbe una sorta di appello da parte dei ...