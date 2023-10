I fumetti poetici di Animo Chen insegnano ad abitare la quotidianità di un dolore

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Una breve elegia è il primo fumetto dell’illustratore taiwanese, laureato all’università di Da-Yeh di Taiwan in comunicazione visiva e design, con un successivo master in Belle Arti presso l’Accademia di Praga. Dopo aver lavorato come fotografo, art director per film e regista di video animazioni, ilsta ha riscosso un grande successo grazie al suo primo libro, vincendo il Braw (BolognaRagazzi Award) come miglior fumetto alla Bologna Children’s Book Fair del 2020. Il suo ultimo lavoro è Love Letter, per il quale nel 2021 ha nuovamente vinto un Braw per la categoria speciale Poesia., Una breve elegia. Courtesy of add editoreUna breve elegia è il suo primo testo illustrato che esplora la mancanza, la perdita, il lutto e la lontananza raccontati attraverso tre racconti ...