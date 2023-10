I fatti del 13 Ottobre | Hamas e Gaza | lunedì la manovra | l' Italia cerca gas

(Di venerdì 13 ottobre 2023) ... L'orrore e la rabbia Il Sole 24 Ore: Tagli Irpef, fondi solo per un anno Avvenire: Civili in trappola Il Messaggero:blocca chi fugge Il Giornale: Il dovere di inorridire Leggo: ...

Il toto - nomi è già partito e coinvolge i "soliti noti"settore server USA, ma al momento sono tutte ipotesi non corroborate daconcreti. Il processo a 3 nanometri impiega i transistor di ...

Guerra in Israele: i fatti e le cause di un conflitto che non si ferma Luca Lovisolo

Le Destre d'Europa al potere: perché alla prova dei fatti tradiscono ... Corriere della Sera

Il 5 ottobre, infatti, il Comune di Rozzano ha approvato la variante al Piano di governo del territorio inserendo la previsione del nuovo stadio. Che come rivelato dal club avrà 70 mila posti e ...50 gradini al giorno riducono il rischio di infarto del 20%, migliorando i valori della pressione e del colesterolo ...