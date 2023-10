Hunger Games | La ballata dell' usignolo e del serpente | durata record per il prequel del franchise

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Svelata ladi Ladi, che stabilisce un nuovoper il. SecondoRadar laofficiale di Lae delsarà di 156 minuti, ovvero 2 ore e 36 minuti, numeri che renderebbero ilil film più lungo deldi. Questoè stato precedentemente detenuto per un decennio da La ragazza di fuoco (2013), che dura 146 minuti. Entrambi i film sono diretti da Francis Lawrence, noto per aver realizzato Io sono leggenda e Constantine. ...

Svelata la durata di La ballata dell'usignolo, prequel di Hunger Games, che stabilisce un nuovo record per il franchise.Hunger Games - Il canto della rivolta arrivò al cinema diviso in due parti a causa dell'enorme quantità di contenuti che proponeva il film. Mentre il sequel in arrivò arà il film più lungo della saga, ...