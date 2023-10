Human Rights Watch accusa Israele di utilizzare munizioni al fosforo a Gaza e in Libano

(Di venerdì 13 ottobre 2023)hato ieridialbianco nelle sue operazioni militari ae in, affermando che l'uso di tali armi espone i civili al rischio di ...

Watch ha accusato ieri Israele di utilizzare munizioni al fosforo bianco nelle sue operazioni militari a Gaza e in Libano, affermando che l'uso di tali armi espone i civili al rischio di ...

Human rights watch: Israele utilizza fosforo bianco a Gaza e in ... Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile

Israele: Human Rights Watch, 'a Gaza usato fosforo bianco'. Il video TGLA7

Human Rights Watch ha accusato ieri Israele di utilizzare munizioni al fosforo bianco nelle sue operazioni militari a Gaza e in Libano, affermando che l’uso di tali armi espone i civili al rischio di ...L’esercito israeliano (Idf) nega l’accusa di aver usato il fosforo bianco come arma a Gaza, dopo che Human Rights Watch (Hrw) ha pubblicato un report in cui si afferma che Israele lo ha utilizzato ...