Honduras vs Cuba – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 13 ottobre 2023)si contenderanno un posto nei quarti di finale della CONCACAF Nations League lunedi 16 ottobre all’Estadio Nacional Chelato Ucles di Tegucigalpa. All’inizio della settimana, le due squadre hanno pareggiato 0-0 a Santo Domingo, portando i Los Leones del Caribe un punto sopra La H nella classifica del Gruppo B. Il calcio di inizio divsè previsto alle 2 del mattino Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreÈ stata una serata frustrante per gli honduregni nella terza giornata, che hanno avuto il 68% del possesso palla ma non sono riusciti a trovare un varco nella fastidiosa retroguardiana. È stata la terza volta nelle ultime quattro partite che la squadra non è ...