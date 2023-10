Ho letto Zaki su Israele e mi fa schifo

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Oggi hola lettera di Patrickpubblicata in prima pagina da Repubblica e mi ha fatto orrore. Tra l’altro quella pubblicata da Repubblica è solamente la traduzione di quanto scritto da, perché evidentemente non sa scrivere manco in italiano. Insomma, fa piacere sapere che abbiamo difeso con la nostra diplomazia, con i quattrini dei contribuenti italiani, un signore che non riesce manco a scrivere un articolo in italiano. Come prima cosa,ci spiega che stima Manconi perché le sue critiche sono state le migliori. Mi chiedo in quale lingua abbiail pezzo di Manconi, anche se non è questo il punto. La verità è che nonostanteabbia definito Netanyahu un serial killer proprio il giorno in cui le bestie di Hamas sgozzavano mille israeliani, Manconi non ha ...