Hayu | cosa vedere a ottobre

Leggi su funweek

(Di venerdì 13 ottobre 2023) La piattaformaha annunciato le novità del mese di. Ritornano le Real Housewives di Beverly Hills ma anche quelle di New York e Sidney. Novità di questo mese Real Murders of Los Angeles, che racconta il lato oscuro di una delle città più glamour d’America. 2023 The Real Housewives of Beverly Hills – Stagione 13 – Da giovedì 26Le casalinghe Garcelle Beauvais, Erika Jayne, Dorit Kemsley, Crystal Kung Minkoff, Kyle Richards e Sutton Stracke tornano per una stagione ricca di emozionanti e inaspettati alti e bassi. Una nuova arrivata tra le casalinghe è Annemarie Wiley, un’amica di Kyle che non tollera gli sciocchi. Dopo la turbolenta conclusione della scorsa stagione, le protagoniste si ritrovano a far fronte a un gruppo di amiche fratturato. Quando Dorit ingaggia un guru spirituale per aiutarle a ritrovare la ...