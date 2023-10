Harry | Meghan Markle se ne è andata senza figli ma con oltre 82 milioni

Leggi su dilei

(Di venerdì 13 ottobre 2023)se ne sarebbedi casa, lasciandosolo coiArchie e Lilibet. Ma ha portato con sé 71di sterline che in euro sono circa 82.148.984 euro. Secondo le ultime indiscrezioni quindi i Sussex non vivono più insieme, la separazione sarebbe effettiva e non riguarderebbe esclusivamente le carriere.lasciae va in hotel Dunque,si sarebbero lasciati definitivamente, malgrado la loro recente apparizione congiunta a New York in occasione della Giornata della Salute Mentale. In effetti, le foto scattate durante l’evento mostravano qualche dettaglio inquietante. Se Meg è apparsa magnifica nel suo completo avorio, ...