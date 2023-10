Guestbook di matrimonio | dalle conchiglie alle polaroid | 15 idee alternative

Leggi su dilei

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Il libro ospiti degli ospiti di unè una tradizione irrinunciabile per tutti gli sposi che vogliano conservare un ricordo scritto del loro giorno più bello. Un’occasione anche per gli invitati per esprimere un messaggio di vicinanza ed un augurio sincero per una felice vita di coppia ai due festeggiati. Eppure, come tutti i riti nuziali, anche ilpuò essere reso più moderno ed originale, rispecchiando la personalità e gli interessi dei futuri coniugi. Se il classico registro cartaceo è decisamente troppo vintage per il vostro stile, nulla vi impedisce di considerare un’alternativa più contemporanea, in linea con il tema della vostra cerimonia. In cerca di suggerimenti? Ecco 15al tradizionalediche potrebbero rivelarsi molto ...