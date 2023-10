Guerra in Medio Oriente | Netanyahu | Distruggeremo Hamas | questo è solo l' inizio

(Di venerdì 13 ottobre 2023) «Quel sabato maledetto resterà scolpito nella storia di Israele. Non lo dimenticheremo». Lo ha detto il premier israeliano Benyaminaggiungendo: "Stiamo colpendo i nostri nemici con una forza senza precedenti. I nostri nemici hanno iniziato a pagare il prezzo, non sanno cosa avverrà, èl’e sradicheremo, arriveremo alla vittoria». «Oggi tutti sanno...

Aerei daisraeliani - scrive l'agenzia palestinese Wafa - hanno bombardato tre convogli di palestinesi che erano stati costretti a fuggire dalle loro case nella citta' di Gaza cercando rifugio ...

Guerra in Medio Oriente: arrivano i Navy Seals La Stampa

Effetto domino globale. "La guerra in Medio Oriente fa gioco a Russia e Cina. I rischi per l'Occidente" QUOTIDIANO NAZIONALE

mentre il Medio Oriente ha solo bisogno di pace. La maggior parte dei cittadini palestinesi e israeliani – aggiunge – è moderata e non ne può più della guerra, ma chiede solo pace. Siamo alla ...Famiglie in fuga, l'Onu chiede di revocare l'ordine di evacuazione. Israele favorevole ad aree sicure per civili a Gaza. Bombe sulla Striscia, Hamas attacca lo scalo di Ben Gurion. Amnesty: 'Le forze ...