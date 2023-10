Guerra di Gaza | Schlein Pd | ' Al fianco di Israele ma ora la politica protegga i civili palestinesi'

Il testo del volantino Nel testo si legge: "Per i residenti diCity, le organizzazioni terroristiche hanno iniziato lacontro lo Stato di Israele . La città diè diventata un campo ...

Israele - Hamas, le news di oggi. Israele ordina l'evacuazione da Gaza. Hamas: “Restate, è propaganda”. Hezbollah ... la Repubblica

Onu: Israele ha ordinato l'evacuazione di oltre un milione di persone dal nord di Gaza - Palestinesi in fuga verso il sud della Striscia di Gaza - Palestinesi in fuga verso il sud della Striscia di Gaza RaiNews

Volantinaggio dell’aeronautica israeliana sulla Striscia di Gaza per invitare i civili all’ evacuazione. Nel testo si legge: "Per i residenti di Gaza City, le organizzazioni terroristiche hanno ...Già da giorni circolano notizie riguardanti il possibile uso di fosforo bianco da parte dell’esercito israeliano sulla Striscia di Gaza. Alle affermazioni, però, non erano fino ad oggi seguite prove f ...