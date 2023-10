Guardi che me ne vado! | Elena Basile | la sceneggiata prima di lasciare PiazzaPulita | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Show di. L'ex ambasciatrice ha infatti lasciato lo studio di La7, dove era ospite nella puntata di giovedì 12 ottobre. Madi farlo la scrittrice ha "minacciato" Corrado Formigli. Il conduttore di La7, dopo cheha parlato per diversi minuti, ha dato la parola agli altri ospiti. Tra questi a Mario Calabresi. Ma l'ex direttore de La Stampa non ha fatto in tempo ad aprir bocca, che subitoha reclamato: "Dottor Calabresi, ora parlo io…". Ma niente, cosìha rincarato la dose: "Formigli, posso parlare? No basta, ora me ne vado". A quel punto il giornalista le ha ceduto la parola: "Prego, parli. Però si calmi". Esi è riseduta al suo posto: "No, io non mi calmo quando penso ai bambini di Gaza che ...