GTWC Europe | Zandvoort Pre-Qualifying | Mercedes in vetta | conferma nella Top5 per Valentino Rossi

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Marcedes conclude in bellezza la giornata ottenendo con Raffaele Marciello il giro veloce nelle Pre-didel Fanatec GT World ChallengePowered by AWS Sprint Cup. Il leader del campionato, portacolori del Team Akkodis ASP, ha fatto la differenza ancora una volta, lo svizzero ha concluso con 4 decimi di scarto sulla Lamborghini #60 di VSR affidata a Marco Mapelli/Andrea Caldarelli. Haupt Racing Team#77 completa in terza piazza assoluta, l’auto che ha colto il miglior cronospecifica Silver Cup ha tenuto testa a Tresor Orange 1 Audi #40 e WRT BMW #46. Maxime Martin esinoparte alta dello schieramento, il belga e l’italiano hanno concluso una notevole giornata con ...

L'ultimo appuntamento Un ultimo ballo previsto quindi tra 2 settimane per il Fanatec GTWorld Challenge, pronto a chiudere la stagione 2023 a Zandvoort, Olanda nel weekend del 14 - 15 Ottobre .

GTWC Europe, Zandvoort FP1: Audi parte forte, 6° tempo per la BMW #46 di Valentino Rossi OA Sport

GTWC Europe | Zandvoort: Boguslavskiy/Marciello pronti per ... LiveGP.it

Audi contro tutti dopo la FP1 di Zandvoort del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Dominio da parte del marchio tedesco che con Comtoyou Racing controlla la scena grazie all'o ...Comtoyou Racing’s Lucas Legeret set the pace in the Free Practice session ahead of this weekend’s Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS Sprint Cup finale at Zandvoort. Legeret steered the ...