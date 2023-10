GTWC Europe | Zandvoort FP1 | Audi parte forte | 6° tempo per la BMW #46 di Valentino Rossi

Leggi su oasport

(Di venerdì 13 ottobre 2023)contro tutti dopo la FP1 didel Fanatec GT World ChallengePowered by AWS Sprint Cup. Dominio dadel marchio tedesco che con Comtoyou Racing controlla la scena grazie all’ottima prestazione in 1:34.937 dadi Lucas Légeret. L’auto #11 ha preceduto Aurélien Panis (Boutsen VDS#9) e Gilles Magnus (Comtoyou Racing#21), rispettivamente in prima ed in seconda piazza nella speciale graduatoria riservata alla Gold Cup. Seguono gli altri con Emil Frey Racing Ferrari #69 in quarta piazza davanti a CLRT Porsche #44 e Team WRT BMW #46. Il belga Maxime Martin porta in alto la M4 GT3 del team di Vincent Vosse che come sempre vedrà in pista anche. Il ‘Dottore’ cerca di concludere al meglio ...