Gratta e Vinci | mai grattare prima lì | delusione dietro l’angolo

Leggi su ilveggente

(Di venerdì 13 ottobre 2023), per non rimanere delusi alla fine come successo questa volta meglio utilizzare la tattica che trovate in fondo a questo articolo. La storia. Nel corso dell’estate soprattutto il Miliardario ha regalato tantete. Tutta la famiglia di questo, da quello di 5 euro a quello da 20. Insomma, i fortunati sono stati diversi che hanno centrato in alcuni casi anche il colpo che cambia la vita.(AnsaFoto) – Ilveggente.itE chissà che cosa ha pensato il giocatore che nel momento in cui ha comprato un tagliando da 5 euro ha vinto uscire ben quattro numeri dei 5 vincenti uno addirittura per ben due volte. Chissà soprattutto che cosa ha pensato se hato i numeri, tutti, ...