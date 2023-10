Grande Fratello Vip 7 | Antonella Fiordelisi e Luca Onestini ai ferri corti | c’entra Instagram

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 13 ottobre 2023) In queste ore è nato un nuovo scontro social tra due ex concorrenti delVip 7 ovvero, i quali si sono lanciati frecciatine per una situazione legata a. Ebbene sì perché la schermitrice ha sostentuto di essere stata bloccata dal collega di reality in quanto non lo trova più nella barra di ricerca. Di tutta risposta è intervenuto il diretto interessato che ha negato completamente la cosa.Vip 7: l’accusa diMentre si prepara all’avventura di Pechino Express in partenza tra pochi giorni con le prime registrazioni,ha attirato la curiosità degli utenti ...