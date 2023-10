Grande Fratello | Samira Lui sbotta dopo la diretta | “Se tocchi le mie cose | per me sei m0rt0”

(Di venerdì 13 ottobre 2023) La decima puntata delandata in onda ieri sera ha visto ancora una volta protagonisti Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. I due concorrenti hanno iniziato una frequentazione che sta facendo storcere il naso a molti inquilini della Casa di Cinecittà. Una delle prime gieffine ad aver avuto delle remore circa la veridicità della loro storia è stata nei giorni scorsiLui. L’ex volto de L’Eredità, fra l’altro, aveva stretto un’amicizia con il bidello calabrese, un’amicizia che avrebbe visto un allontanamento secondo Giuseppe per la gelosia della Luiche il gieffino si è avvicinato all’attrice di Vivere. Parole che hanno fatto alterare, nel corso della, e anche. Confrontandosi con Massimiliano Varrese, la ragazza ha spiegato ...

Gabriele Lazzaro , ex attore di Vivere e regista ha svelato un retroscena su Massimiliano Varrese , il collega romano tra i protagonisti dell'attuale edizione del, l'attacco a Massimiliano Varrese da parte di un collega: "Mi spiace che nessuno nella casa metta un freno a questi atteggiamenti ingiuriosi" Lazzaro , ha condiviso ...

Grande Fratello, le pagelle: Buonamici pensa a Macron (voto 7), Garibaldi si chiude in bagno (voto 4) Corriere della Sera

DISCLAIMER: i soggetti citati possono chiedere la rimozione o la rettifica delle informazioni pubblicate. Le immagini sono prese dal web, valutate di pubblico dominio. Chiunque avesse qualcosa in ...Al Grande fratello arrivano nuovi concorrenti per movimentare un'edizione che non decolla: i primi due che sono stati resi noti sono Giampiero Mughini e Jill Cooper ...