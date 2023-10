Grande Fratello nuovi concorrenti | chi entra lunedì 16 ottobre 2023

Il provino del'Fake news' Spazio infine a una voce circolata di recente relativa a un suo presunto provino per entrare a far parte del8. Costa ha bollato il tutto ...

Grande Fratello, le pagelle: Buonamici pensa a Macron (voto 7), Garibaldi si chiude in bagno (voto 4) Corriere della Sera

A spingerlo a fare coming out con suo fratello è stato il David di Michelangelo che aveva visto dal vivo per la prima volta il giorno prima a Firenze e lo aveva commosso fino alle lacrime. Era il 2008 ...Un altro giovedì fiacco e un nuovo venerdì di riflessioni in casa Mediaset sulla situazione del Grande Fratello. Il reality show condotto da Alfonso Signorini ha deluso ancora negli ascolti e nella ...