Grande Fratello | chi vuoi salvare tra Beatrice | Rosy e Grecia? Il SONDAGGIO

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 13 ottobre 2023) ChitraLuzzi,Chin eColmenares? Nomination deltutta al femminile, quella che si è svolta ieri, nel corso della decima puntata del reality di Canale 5. Questa volta il televoto non sarà eliminatorio ma vedrà i riflettori puntati su tre protagoniste dell’edizione. In fondo alla pagina potrete... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.