Grande Fratello | chi sono i due nuovi vip che entreranno nella Casa

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Ilè pronto ad accoglierevolti e nuove storie (per citare una parola tanto amata da Pier Silvio Berlusconi) e secondo quanto riferito da DavideMaggio.it i due vip che varcheranno la porta rossa lunedì saranno Giampiero Mughini e Jill Cooper. Il giornalista sarebbe dovuto entrare nel corso del primo kickoff ma è stato fatto slittare di un mese a causa di alcuni problemi legati alla salute; per Jill Cooper sarà invece un ritorno in. Lei non è mai stata una concorrente, ma è spesso entrata in qualità di personal trainer per far allenare gli inquilini (e strizzare l’occhio allo sponsor). Nel proprio curriculum televisivo vanta anche una partecipazione a Pechino Express nel 2017 in coppia con AntoElia, mentre nel 2021 è stata a un passo da diventare una naufraga de L’Isola ...