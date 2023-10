Golf | Pavon resta leader all’Open di Spagna Edoardo Molinari risale ed è 7° | Migliozzi passa il taglio Rahm in ombra

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Si conferma laship di Matthieudopo il secondo giro dell’Open di. Il francesedavanti con lo score di -11, effettuando le seconde 18 buche in 68 colpi, frutto di quattro birdie e un bogey, ma soprattutto di una seconda metà di giro particolarmente positiva. Il trentenne di Tolosa è tuttora a caccia della prima vittoria sul DP World Tour. Al secondo posto l’olandese Wil Besseling e l’indiano Shubhankar Sharma, a un colpo di distanza dal. Quarto il primo degli spagnoli, ma non quello più atteso (visto che Jonè nel gruppo a -3 al 45° posto). Si tratta, infatti, di Alfredo Garcia-Heredia, a -9 assieme al transalpino Mike Lorenzo-Vera. Sesto a -8 l’inglese Nathan Kimsey.: Beau Hossler guida lo Shriners Children’s Open 2023. Lexi ...

... altro componente della squadra continentale al Marco Simone& Country Club, e diciannove ... a segno nel 2021, e Adri Arnaus, superato al playoff nell'occasione, il transalpino Matthieu, ...

Il primo giro dello Shriners Children’s Open non è stato del tutto terminato, poiché alcuni giocatori si sono dovuti fermare a causa dell’oscurità. Quanto accaduto nelle prime 18 buche, però, ha già ...I golfisti del DP World Tour si sono dati appuntamento in terra iberica per dar vita all'Open di Spagna (montepremi 3,250 milioni di dollari). Storica kermesse del Vecchio Continente, nata nel lontano ...