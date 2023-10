Golden Boy 2023 | l’Atalanta sorride Candidati Scalvini e Hojlund

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Per quanto concerne l’edizioneBoy, anchepuò beneficiare della presenza di GiorgioTuttosport ha svelato nella serata di ieri la lista dei finalisti per ilBoy, e tra i tanti giocatori spiccano anche due pedine cheha avuto l’onore di crescere: il difensore Giorgioe l’ex attaccante Rasmus(attualmente al Manchester United). LA LISTA JUDE BELLINGHAM – Real MadridJAMAL MUSIALA – Bayern MonacoXAVI SIMONS – RB LipsiaANTONIO SILVA – BenficaALEJANDRO BALDE – BarcellonaFLORIAN WIRTZ – Bayer LeverkusenBENJAMIN SESKO – RB LipsiaGIORGIO– AtalantaRASMUS– Manchester UnitedLEVI COLWILL – ...

