Goditi il comfort senza fili con le cuffie TV Meliconi HP FLASH EVO

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Sperimentate ilwireless con leTV HPEVO di. Dotate di tecnologia Bluetooth 5.3 di ultima generazione, rappresentano il modo migliore per ascoltare programmi tv e musica in totale libertà di movimento Questepossono essere connesse non solo alla TV, ma anche ad altri dispositivi audio, come smartphone, tablet e impianti stereo. Che siate a casa o in viaggio, al parco o in palestra, ovunque vi troviate, potrete beneficiare di una cuffia confortevole e di qualità sonora impeccabile,alcuna distorsione.multifunzionali HPEVO di: il suono puro ovunque tu sia. LeTV HPEVO offrono un’esperienza versatile e piacevole. Grazie ...