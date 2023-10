Gli usi delle patate al di fuori del mondo culinario che vi sorprenderanno

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Lesono uno degli alimenti più consumati al, se non il più consumato, insieme al riso, ma hanno molti altri usi oltre a quello, e alcuni di questi vi.Per l’estetica, per curarsi, per pulire la casa, persino per l’insonnia o per salvare una ricetta, e non solo aggiungendo la patata come