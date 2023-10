Gli Stati Uniti sono la maggiore minaccia alla pace nel mondo

Zaki non è all'altezza né dei riconoscimenti chesonoconferiti né dello spessore morale cheè stato attribuito Si parla di 1.300 morti israeliani nell'attacco brutale di sabato scorso fatto da Hamas e di fronte a una strage ...

Israele, Rampini: "Gli Stati Uniti vogliono evitare una guerra all'Iran" La7

Gli Stati Uniti sono al fianco di Israele, dice Biden. Il discorso integrale Il Foglio

Gli astronauti Loral O'Hara della NASA e Andreas Mogensen dell'ESA si stanno preparando per una passeggiata spaziale alquanto insolita. Quello che devono fare, detto in parole povere, è effettuare un ...superando persino gli elementi superpesanti radioattivi tra i numeri atomici 105 e 118, che sono stati osservati solo in laboratorio. Anche se non è ancora stato osservato alcun elemento con più di ...