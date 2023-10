Per nove ore Elay è rimasto nascosto sottoalberi: "Con noi c'erano anche tre soldati israeliani, chiedevano soccorsi al telefono, mentre i mitra di Hamas sparavano senza fine. Dopo ore e ore ...

Gli sms tra due bambini: "La nonna bruciata viva" ilGiornale.it

Epatite C, da lunedì gli sms per prenotare il test PisaToday

Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...Il 13 ottobre è il giorno del test IT-Alert a Bolzano (e forse anche in Veneto, per via della vicinanza). Che succede dopo la ricezione del messaggio ...