Giulia Stabile reagisce male alle parole di Sangiovanni | poi cancella tutto | cosa è successo?

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Un inaspettato gesto diad alcune dichiarazioni dell’ex fidanzatostanno allarmando il web. La relazione tra i due protagonisti di Amici, durata circa 2 anni, è finita da diversi mesi ma l’interesse attorno alla coppia non è mai svanita. Per questo motivo le ultime notizie hanno innescato una controversia sui social network. Il cantante avrebbe...

... "Può essere una ca**ata, ma il messaggio che vuole fare arrivare è che non l'ha certo fatta per". Proprio questa risposta ha attirato l'attenzione della, che ha deciso di mettere un ...

Amici, Sofia in crisi per i capelli. Giulia Stabile la consola così (video) Today.it

Giulia Stabile: «Ballo 12 ore al giorno e non dormo (quasi) mai» Tv Sorrisi e Canzoni

Tra le due ex star di Amici piomba il gelo. Dopo la separazione apparentemente pacifica, un gesto di Giulia scalda gli animi dei fan, che attaccano Sangiovanni ...Si scatena una polemica contro il cantante, ex allievo di Amici di Maria De Filippi, e una mossa della ballerina non passa inosservata ...