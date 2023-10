Giulia Pastore | chi è la fidanzata influencer di Sandro Tonali

Leggi su dilei

(Di venerdì 13 ottobre 2023) È sempre stata al suo fianco, anche nei momenti più complicati.è ladi, per due volte, e in poco tempo è diventata una delle più apprezzate. E, a chi l’accusa di essere agevolata dalla sua posizione di compagna di un calciatore famoso, risponde con i fatti. Anche ora che lui è sotto indagine per presunte scommesse ed è finito al centro dell’attenzione a seguito delle dichiarazioni di Fabrizio Corona, che hanno comportato anche lo stop al presidio in Nazionale sia diche di Nicolò Zaniolo, coinvolto nella medesima indagine avviata dalla Procura. Chi èDi lei si sa davvero poco, se non che è un’oltre che testimonial di un noto brand di ...