Giugliano | allertati dai rumori chiamano i carabinieri | arrestato ladro in casa

Leggi su teleclubitalia

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Sorpreso a rubare in. A finire in manette Fred Acqua, 45enne del Ghana già noto alle forze dell’ordine. L’uomo deve rispondere di furto in abitazione. Varcaturo, sorpreso a rubare in: 45ennedaiI militari –dal 112 – sono intervenuti in via Varcaturiello, sulla fascia costiera giuglianese, e hanno trovato L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.