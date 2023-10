Giovanni Storti si arrampica sulla staccionata del cantiere mentre abbattono i tigli di piazzale Baiamonti a Milano | la protesta per salvare le piante

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Non sono bastate le proteste dei cittadini né quelle dell’attoredel trio Aldo,e Giacomo, perdi. Gli alberi secolari sono stati abbattuti all’alba di giovedì 12 ottobre per fare spazio all’area deldove sorgerà il nuovo Museo Nazionale della Resistenza. Nel tentativo di fermare le ruspe che si avvicinavano per abbattere isi è persinotorecinzione del. Tuttavia, nonostante le proteste veementi die di un gruppo di cittadini, l’abbattimento delleè proseguito ...

C'era anche, comico del trio Aldoe Giacomo, in piazzale Baiamonti a Milano, martedì 10 ottobre, mentre i tecnici avviavano l'abbattimento dei due tigli per far posto al futuro museo ...

Giovanni Storti si arrampica sulla staccionata mentre abbattono i tigli: il video MilanoToday.it

Abbattuti i tigli di piazzale Baiamonti, Giovanni Storti sale sulla cancellata per fermare le ruspe Repubblica TV

L'attore del trio Aldo Giovanni e Giacomo è da mesi in prima linea per difendere gli alberi di piazzale Baiamonti a Milano: "Il dissenso dei cittadini dà solo fastidio Forse sì" ...C'era anche Giovanni Storti, comico del trio Aldo Giovanni e Giacomo, in piazzale Baiamonti a Milano, martedì 10 ottobre, mentre i tecnici avviavano l'abbattimento dei due tigli per far posto al futur ...