Giovani industriali | Di Stefano | Nucleare | superare paure e pregiudizi Abbiamo il know how necessario per far bene

(Di venerdì 13 ottobre 2023) “Dai referendum del 1987 e del 2011 e’ cambiato quasi tutto. Sono evolute le tecnologie, la sicurezza e l’efficienza degli impianti. E se tutto cambia, non possiamo restare fermi. Le nuove tecnologie spingono verso reattori di piccola taglia e micro-reattori. Piccoli, modulari, direttamente utilizzabili nelle areeche diventerebbero, cosi’, energeticamente indipendenti. Il governo ha mostrato apertura con la ‘Piattaforma Nazionale per unSostenibile’. Ora agiamo, partendo dal dialogo con i cittadini, perpaura e. L’Italia e le sue aziende hanno ilhow per fare”. Lo ha detto il presidente deiImprenditori di Confindustria, Riccardo Di, aprendo i lavori del 38esimo convegno di Capri. ...