Giovani industriali | Di Stefano | L’Italia può essere al centro del piano infrastrutturale energetico e digitale Imec

(Di venerdì 13 ottobre 2023) “La giovane India, dove l’età media è 25 anni, vuole costruirsi un futuro da game changer. E lo fa mirando a diventare il primo hub manifatturiero mondiale. Il governo Modi ha lanciato al G20 ‘” un enorme‘Indo Mediterraneo’.può esserne al, perché le opportunità sono grandi: presidiare e rafforzare catene del valore di importanza strategica”. Lo ha detto il presidente deiImprenditori di Confindustria nel discorso di apertura del 38° convegno a Capri. Ampi spazi verso Est Verso Est “il potenziale c’è, con ampi spazi per il nostro export”. Lo rileva il presidente deiImprenditori di Confindustria Riccardo Di, aprendo la 38ma ...

"Dobbiamo continuare - aggiunge nel corso del convegno di Capri deiImprenditori di ... lavorando su politicheintegrate a livello internazionale e un piano strategico di ...

Giovani Confindustria, 'No a manovra rinunciataria' QUOTIDIANO NAZIONALE

Giovani Confindustria: manovra non sia rinunciataria, serve taglio cuneo strutturale Il Sole 24 ORE

Tra parti sociali 'da tempo, purtroppo, il dialogo è diventato faticoso. Lasciando alcune fondamentali domande sul futuro del lavoro senza risposta' rileva il presidente dei Giovani di Confindustria,.Il 38simo convegno di Giovani di Confindustria si è aperto con un minuto di silenzio per le vittime del conflitto in corso in Israele. A chiederlo il presidente dei Giovani Imprenditori Riccardo ...