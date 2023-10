Giovani industriali | Di Stefano | L’Autonomia differenziata avrà un forte impatto | serve gradualità

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Sule considerare le criticità che può presentare. A dirlo è il presidente deidi Confindustria Riccardo Diaprendo il 38simo convegno di Capri. “È doverosa, inoltre, una riflessione anche sul progetto di autonomiaperchénotevolesul nostro modello di sviluppo. Dalil Governo non tornerà indietro, ne siamo perfettamente consapevoli. Ma questa può presentare criticità che devono essere considerate. – osserva – Le riassumo in due parole: responsabilità e differenziazione, che, paradossalmente, mancano. Mancano, perché prima di assegnare nuovi capitoli di autonomia regionale non è prevista alcuna ...

Lo afferma Riccardo Di Stefano, presidente deiimprenditori di Confindustria al 38 convegno ... Piccoli, modulari, direttamente utilizzabili nelle areeche diventerebbero, cosi', ...

Giovani Confindustria, 'No a manovra rinunciataria' QUOTIDIANO NAZIONALE

Giovani Confindustria: taglio cuneo in manovra sia strutturale. Rimettere contrattazione al centro Il Sole 24 ORE

"Il quadro resta difficile, aumentando la nostra fragilità" avvertono i Giovani Imprenditori di Confindustria. "Non possiamo permetterci una legge di bilancio rinunciataria. (ANSA) ...Il tradizionale convegno di ottobre a Capri dei Giovani Imprenditori di Confindustria si apre con un minuto di silenzio "per le vittime del conflitto in corso in Israele". A chiederlo alla platea il ...