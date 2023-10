Giovani industriali | Di Stefano | Immigrazione | così non va Ripensare la gestione dei flussi

Leggi su ildenaro

"Le migrazioni non sono solo un'emergenza o un problema di ordine pubblico", dice il presidente deiImprenditori di Confindustria, Riccardo Di: "Va ripensato, allora, il modello dideimigratori, rafforzandone la regia nazionale ed europea, con risorse e strumenti congrui. Per gestirli e orientarli, invece che subirli". "Nel 2050, in Italia saremo 4,5 milioni in meno, come prevede l'Istat. È certo: il sistema produttivo e l'organizzazione del lavoro si dovranno, di fronte a questi numeri. Vale per la natalità, quanto per le politiche migratorie. Servono schemi di pensiero declinati al futuro, in un mondo in cui competenze e tecnologie non hanno frontiere e non chiedono passaporto".