Giovani industriali | Di Stefano | Il Sud è l’hub energetico d’Europa e la Ue deve riconoscerne il ruolo

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 13 ottobre 2023) “Si fa presto a dire ‘Mezzogiorno hub’. Nei fatti, va sfruttato appieno il nostro sistema infrastrutturale, completandolo e ammodernandolo. Pensiamo al gas. La guerra in Ucraina ha ribaltato l’asse Nord/Sud delle importazioni. Servono allora nuovi metanodotti per integrare la capacita’ di import dall’Africa, ormai prossima alla saturazione. Per questo sosteniamo con forza il progetto della Linea Adriatica, la cui realizzazione permettera’ anche il potenziamento del Tap. E’ essenziale, poi, che sia l’Unione europea a riconoscere all’Italia ildi hub del gas e dell’idrogeno. Non basta attribuirselo da soli”. Lo ha detto il presidente deiImprenditori di Confindustria, Riccardo Di, aprendo i lavori del 38esimo convegno di Capri. L'articolo proviene da ...