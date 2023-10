Giovani industriali | Di Stefano al Governo | Sud | urge una strategia industriale chiara

(Di venerdì 13 ottobre 2023) “Con il dl Sud ilha creato una Zes unica, progetto ambizioso che risponde a una ratio di coordinamento necessaria. Lo capiamo. Questa verra’ dotata di un Piano Strategico coerente con il Pnrr. Giusto. Adesso, pero’, e’nte scrivere unadi politica, il piu’ possibile coerente con quella originaria”. Lo ha detto il presidente deiImprenditori di Confindustria, Riccardo Di, aprendo i lavori del 38esimo convegno a Capri. “Siamo qui per dare il nostro contributo di idee. Cominciamo: non va dispersa l’architettura complessiva della Zes, che tiene insieme lo sviluppo logistico e produttivo del Sud con l’attrazione di investimenti pubblici e privati. Lo Sportello Unico Zes e l’autorizzazione unica sono strumenti ...

"Dobbiamo continuare - aggiunge nel corso del convegno di Capri deiImprenditori di ... lavorando su politicheintegrate a livello internazionale e un piano strategico di ...

Giovani Confindustria, 'No a manovra rinunciataria' QUOTIDIANO NAZIONALE

Giovani Confindustria: manovra non sia rinunciataria, serve taglio cuneo strutturale Il Sole 24 ORE

Tra parti sociali 'da tempo, purtroppo, il dialogo è diventato faticoso. Lasciando alcune fondamentali domande sul futuro del lavoro senza risposta' rileva il presidente dei Giovani di Confindustria,.Il 38simo convegno di Giovani di Confindustria si è aperto con un minuto di silenzio per le vittime del conflitto in corso in Israele. A chiederlo il presidente dei Giovani Imprenditori Riccardo ...