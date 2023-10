Giornalista “sgradito” al Viola Park | l’avvocato invia la contestazione alla Fiorentina

... Federazione Italiana Giornalismo Editoria Comunicazione - manifesta indignazione e condanna fermamente l'atteggiamento discriminatorio assunto nei confronti di un, in piena violazione ...

La notizia del giorno non può non essere l'inaugurazione del Viola Park: la struttura di Bagno a Ripoli è faraonica, le autorità civili sono presenti, tante, tantissime ...Grandi spazi, campi perfetti e all'avanguardia, ristorante, mense e due centri per le giovanili, oltre a preziose aule studio. Insomma, c'è tutto Un centro sportivo con i fiocchi è la base per struttu ...