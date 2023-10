Gianmarco Tamberi fuori dalle nomination per l’Atleta Mondiale dell’anno Il Grande Slam non basta?

Leggi su oasport

(Di venerdì 13 ottobre 2023) La stagione dellaatletica leggera si è conclusa e il cuore dell’autunno viene riservato alle premiazioni che chiudono l’annata agonistica. World Athletics ha svelato leper il Premio di Miglior Atleta 2023 e nella rosa degli undici uomini indicati non è presente. Il Campione del Mondo di salto in alto, nonché detentore della miglior prestazionestagionale (2.36 metri firmati proprio in occasione dell’apoteosi iridata), non è stato selezionato dagli esperti della Federazione Internazionale. Una decisione non condivisibile, considerando che stiamo parlando di una delle specialità più nobili e che ilclasse marchigiano ha completato il. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 avrebbe ambiato ...