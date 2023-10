Gianluca Grimalda | licenziato il ricercatore che non voleva volare per non inquinare

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 13 ottobre 2023), l'economista bocconiano, scienziato del clima ein psicologia sociale, che si rifiuta di tornare dalla Papua Nuova Guinea in aereo per non, è statodall'Istituto di Kiel per l'economia mondiale (Ifw). È stato lo stessoa dare la notizia ricordando che la risoluzione del suo contratto di ricerca con l'Ifw fa seguito alla diffida a tornare a Kiel entro cinque giorni, emessa dall'istituto il 27 settembre dopo il suo rifiuto di tornare via aereo in Germania una volta terminato il lavoro sul campo a Bougainville, nell'arcipelago delle Isole Salomon. Un viaggio di ritorno lungo 50 giorninon ha ottemperato a questa richiesta a causa della sua obiezione di coscienza al volo, che sostiene dal 2010. Il ...