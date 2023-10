Gf Vip | Jessica Selassié commenta la rottura tra i suoi amici Sophie Codegoni e Alessandro Basciano | “Spero che…”

(Di venerdì 13 ottobre 2023) A distanza di circa due anni dalla fine della sesta edizione del Grande Fratello Vip che l’ha vista uscire vincitrice,è riuscita a mettere a punto un deiprogetti lavorativi, ovvero Suite, un talk show di approfondimento insieme alle sue sorelle Lulù e Clarissa, in onda su Radio Unicusano. Sulle pagine di Libero,ha spiegato come è nato questo progetto: Suite Selassiè nasce dalla voglia di condurre un talk show ed è l’insieme di tante idee mie e delle mie sorelle. Un varietà condotto e diretto da noi sorelle, un pizzico di spensieratezza che mancava da tempo. Suite Selassiè sta avendo tantissimo successo, sul podio in tendenza nazionale su Twitter, blog e teste giornalistiche ne parlano entusiasti. La principessa etiope ha parlato anche della sua esperienza ...

... il chirurgo dei, era tra gli ospiti in studio a "Suite Selassié" , talk show di tendenza in onda su Cusano Italia Tv . Era stato invitato dalle tre conduttrici Lulù,, e Clarissa ...

Gf Vip, Jessica commenta la rottura tra i suoi amici Sophie e Alessandro Isa e Chia

Jessica Selassiè, ecco i programmi tv che le piacerebbe condurre ... Liberoquotidiano.it

A Suite Selassié, il talk-show condotto dalle sorelle Selassiè, Giacomo Urtis ha fatto intendere di aver superato la fine del rapporto con Fabrizio Corona ...«Da privato cittadino non ho mai frequentato festini, non sono mai andato con escort, non ho mai fatto uso di droghe leggere o pesanti che siano, sarei un “belinone”, come diciamo noi liguri, se lo fa ...