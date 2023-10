Gerusalemme o morte | perché se cade Israele è la fine dell' Occidente

(Di venerdì 13 ottobre 2023) La posta in gioco è altissima:. Già,seè la. In caso di vittoria degli islamisti, secondo il direttore responsabile di Libero, Mario Sechi, l'effetto domino che si metterebbe in moto cambierebbe radicalmente gli equilibri planetari: uno scenario da film distopico che deve essere evitato con ogni mezzo possibile. Clicca qui, registrati gratuitamente a www.liberoquotidiano.it e leggi l'editoriale di Mario Sechi

... l'organizzazione che sabato scorso ha assaltato Israele provocando ladi 1300 persone e il ... E c'è il rischio che l'escalation infiammi altre aree come confermato dall'attentato a...

«Il 17 ottobre giornata di digiuno e preghiera per la pace in Medo ... Famiglia Cristiana

Pizzaballa, l'appello. Solo Dio può donare la vera pace Comunione e Liberazione

Soldati, poliziotti, preti, donne, ultraortodossi, laici, cristiani, “tutti uniti”, in fila, per donare il sangue “in un momento decisivo che separa...(Fonte: AgenSIR - News archiviata in #TeleradioNe ...(Internazionale) Hamas oggi chiama alla sollevazione tutti i palestinesi. A Gaza famiglie decimate dagli attacchi aerei. Il capo di stato maggiore israeliano Herzi Halevi: «La Striscia di Gaza non sar ...