Le divise diverse, una di fronte all'altra, stamattina momenti di tensione fortissima a. Oltre 2.500 ufficiali e volontari stanno mettendo in sicurezza la Città Vecchia e i suoi dintorni. Le forze di polizia sono state dispiegate in gran numero in tutta la città in ...

Gerusalemme Est: scontri fra agenti israeliani e palestinesi TGLA7

Due palestinesi uccisi dalla polizia a Gerusalemme est Agenzia ANSA

Si sono affrontati nella zona di Wadi al-Joz, secondo quanto riportano i media israeliani sono stati lanciati lacrimogeni ...Un insegnante che ha viaggiato più volte in quei luoghi, vivendo anche diverse settimane in Cisgiordania, ci aiuta a comprendere gli elementi chiave del conflitto israelo-palestinese.