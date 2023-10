Gerry Scotti La Ruota della Fortuna | casting aperti e messa in onda

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Attualmente incon Caduta Libera, saranno molteplici gli impegni che vedranno protagonistanell'attuale stagione tv. Non sono quelli ormai fissi, come a Tu Si Que Vales, ma per il conduttore c'è in programma una operazione decisamente interessante con il ritorno de Lade La. Lo storico format portato al successo dall'indimenticabile Mike Bongiorno torna in. Ancora non è chiara la modalità né che fascia andrà ad occupare; presumibilmente si pensa essere destinata alla prima serata di Canale 5 durante le strenne natalizie. Iper partecipare a Lasono. Il crawl trasmesso sulla rete ammiraglia del Biscione recita: «Torna a girare la ...

Oltre al già citato Raz Degan , ci sarà ampio spazio per Io Canto Generation, il programma condotto da, e in partenza a breve (dopo diversi anni di assenza). In studio ci saranno dunque ...

Gerry Scotti, la triste rivelazione coinvolge il figlio Edoardo: doloroso addio theWise Magazine

Luca Covino viene spodestato dal trono di "Caduta Libera", Gerry Scotti: "Sei nel novero dei nostri grandi campioni" ForlìToday

Annunciata da Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei Palinsesti Mediaset, la riedizione del celebre game show di Mike Bongiorno avverrà per mano di Gerry Scotti. Sta per iniziare la fase di ...Domani sera in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di “Tu si que vales“. Sabrina Ferilli pronta ad una nuova esilarante performance di Giovannino che è pronto a far “arrabbiare” l ...