(Di venerdì 13 ottobre 2023) Palermo, 13 ott. (Adnkronos) - Con l'accusa die digravi, la squadra mobile e il commissariato di polizia dihanno eseguitodisposti dal Gip, nel corso delle indagini preliminari, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta, nei confronti dipersone di. Le indagini, coordinate dalla Procura di Caltanissetta, sono iniziate a febbraio, quando la Polizia di Stato ha saputo che un imprenditore, titolare di una rivendita di fiori ubicata nei pressi del cimitero "Farello" di, alcuni mesi prima sarebbe stato "avvicinato" da un uomo, il quale, in concorso con altri soggetti ritenuti appartenenti alla consorteria mafiosa della "stidda" gelese, avrebbe ...

Gela: tentata estorsione e lesioni a un fioraio, cinque arresti Gazzetta di Modena

Estorsioni: raid punitivo contro commerciante Gela,5 arresti Euronews Italiano

nei confronti di altrettante persone di Gela per tentata estorsione e lesioni gravi. Le indagini, coordinate dalla Procura di Caltanissetta, hanno avuto avvio lo scorso mese di febbraio, quando la ...La Squadra Mobile e il Commissariato di Gela stamattina hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip di Caltanissetta, nei confronti di cinque persone per tentata estor ...