Gazzetta – Juventus – Hojbjerg e Berardi subito | poi potrà partire la rivoluzione tattica di Allegri

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 13 ottobre 2023) 2023-10-11 08:40:47 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia della rosea: Con l’acquisto del centrocampista danese e della stella azzurra, il tecnico bianconero avrebbe una rosa più forte e con più scelte a livello di schemi Filippo Cornacchia e Marco Guidi 11 ottobre – MILANO La tentazione di trattenere Mario Mandzukic, pupillo per eccellenza di Massimiliano, probabilmente è stata forte nella serata delle Legends bianconere. Ma un clone di Super Mario in giro non c’è e così la coppia Giuntoli-Manna si dovrà inventare altro a gennaio per rendere ancora più competitiva lain ottica qualificazione Champions e scudetto. L’idea dei dirigenti juventini, alla luce delle prime giornate e del caso doping di Paul Pogba, è quella di regalare adun paio di rinforzi. Uno in mezzo al campo e uno sulla trequarti. ...